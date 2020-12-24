Kırklareli'nde 8 sığınmacı yakalandı
24.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:28
Kırklareli'nde 8 sığınmacı yakalandı.
Kırklareli'nde 8 sığınmacı yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde Mısır uyruklu 8 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Sığınmacılar, ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran