Kırklareli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Mercan Ormanı" oluşturuldu
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Kırklareli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Mercan Ormanı" oluşturuldu

08.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:24
Kırklareli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan Mercan Seferberliği kapsamında Kırklareli'nde "Mercan Ormanı" oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan Mercan Seferberliği kapsamında Kırklareli'nde "Mercan Ormanı" oluşturuldu.

Erikler köyünde düzenlenen etkinlikte 7 bin adet çam ve badem ağacı toprakla buluşturuldu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı konuşmada özellikle kadınlar tarafından toprakla buluşturulan fidanların yaşaması için özveriyle mücadele edileceğini söyledi.

Yaşamın temelinde anne ve kadınların olduğunu belirten Bilgin, dikilen ağaçlar gibi kadınların huzurlarının ve mutluluklarının yeşermesi temennisinde bulundu.

Zaman zaman kadınlara yönelik istenmedik olaylarla karşılaşıldığını ifade eden Bilgin, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını kaydetti.

Çalışan kadınların önemine de değinen Bilgin, "Kadın toplayıcı, toparlayıcı, düzenleyici, devletleri, milletleri aileleri kısaca toplulukları sosyal yaşamı esas kurgulayan en önemli varlık. Sağlık çalışanlarından yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor ve son dönemde Kovid-19 sürecinde de verilen mücadeleyi anlatmaya gerek yok." diye konuştu.

Bilgin, Samsun da kadına yönelik yaşanan şiddet olayını kınadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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