Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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