Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa