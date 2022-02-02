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Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 8 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler Bulgar polis tarafından yakalandıklarını ve değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini iddia ettiler.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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