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Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 1'i çocuk 8 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, kaçak göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.A.A. ve İ.E.S. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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