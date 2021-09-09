Kırklareli'nde 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı
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Kırklareli'nde 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde 8 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde 8 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde ev, iş yeri ve kurumlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 8 hırsızlık olayını Y.B'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlı, ekiplerce yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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