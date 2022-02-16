Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Özgün Tiran - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki 8 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan giriş yaptığını belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Güncel