Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 8 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan giriş yaptığını belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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