Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 8 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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