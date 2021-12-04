Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, denetimlerde 8 Afganistan ve Suriye uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet