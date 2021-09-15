Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler Fas, Cezayir ve Lübnan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Aralarında 8 aylık hamile olan kadın sağlık kontrolü yapılmak üzere Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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