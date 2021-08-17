Kırklareli'nde 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu başvuruları devam ediyor
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Kırklareli'nde 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu başvuruları devam ediyor

Kırklareli'nde 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu başvuruları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Oğuz Özdil, vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Oğuz Özdil, vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Özdil, makamında düzenlediği basın toplantısında, yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.

SGK'ya borcu olan vatandaşların bu yapılandırmadan yararlanması gerektiğini anlatan Özdil, şunları kaydetti:

"Yapılandırma kapsamında, sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Nisan 2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır."

Özdil, Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçları silinerek, sigortalılıklarının 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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