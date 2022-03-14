Kırklareli'nde 73 yaşındaki berber organlarını bağışladı - Haberler

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Kırklareli'nde 73 yaşındaki berber organlarını bağışladı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nde 73 yaşındaki berber organlarını bağışladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde berberlik yapan 73 yaşındaki Hamdi Karakuş, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla tüm organlarını bağışladı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde berberlik yapan 73 yaşındaki Hamdi Karakuş, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla tüm organlarını bağışladı.

Yaklaşık 60 yıldır berberlik yapan Karakuş, İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek organ bağışında bulunmak istediğini belirtti.

Karakuş, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından organlarını bağışladı.

Çevresindeki bazı vatandaşların organ nakli beklediklerini ifade eden Karakuş, bu nedenle organlarını bağışlama kararı aldığını söyledi.

Ailesinin de onayını aldığını ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Sağlık Kurulu da çok memnun oldu. Ölüp toprak olmaktansa insan yaşatayım istedim. Yaşamın ne demek olduğunu bildiğim için insanlara ve topluma faydalı olmak istedim. Örnek olsun, belki bazı insanlar örnek alır. Organ nakli bekleyen insanlarımız var, bir insanı yaşatmak gibisi yok. Yaş kaç olursa olsun, herkesin bu konuda duyarlı olması lazım."

Kırklareli'nde 73 yaşındaki berber organlarını bağışladı

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Kırklareli, Lüleburgaz, Hisarcık, Güncel, Haberler

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