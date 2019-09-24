Kırklareli'nde 72 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 5 grup tespit edildi.
Ekipler, Cezayir, Afganistan, Irak ve İran uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiası ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda ise 2 şişme bot ele geçirildi.