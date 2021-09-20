Kırklareli'nde 71 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 71 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 71 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 3 günde yurda yasa dışı yollardan giren 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 3 günde yurda yasa dışı yollardan giren 71 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarda, 3 günde 71 Suriye ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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