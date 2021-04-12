Kırklareli'nde 7 kişi sobadan zehirlendi

Kırklareli'ne İstanbul'dan tatil amaçlı gelen 7 kişi kaldıkları bağ evinde yaktıkları soba dumanından zehirlendi.

Kırklareli'ne İstanbul'dan tatil amaçlı gelen 7 kişi kaldıkları bağ evinde yaktıkları soba dumanından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Dokuzhöyük köyüne İstanbul'dan tatil amaçlı gelen H.Ç., E.Ç., M.Ç., B.Ç., İ.Ç., H.Ç. ve B.Ö. isimli 7 kişi yaktıkları sobadan çıkan dumandan zehirlendi. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 7 kişi tedavi altına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı