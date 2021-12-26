Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Babaeski ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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