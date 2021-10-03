KIRKLARELİ - 7 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hızırbey Camisi'nin avlusunda göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.