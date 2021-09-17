Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Şükrüpaşa köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri