Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Şükrüpaşa köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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