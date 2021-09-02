Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Fas ve Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran