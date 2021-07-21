Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 7 Irak uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop