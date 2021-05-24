Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şükrüpaşa köyü ve Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyünde düzensiz göçmen ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından 2 bölgede yapılan araştırmada 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin iddiasına göre, Bulgaristan polisleri tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini belirtiler.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı