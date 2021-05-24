Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran