Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs önlemi: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs önlemi: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Murat Kurum Volkan Bozkır Mustafa Şentop
Magazin Pınar Altuğ Prens William Burcu Biricik Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Töre Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:08:09. #1.16#

title