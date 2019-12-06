Kırklareli'nde 66,7 litre kaçak içki ele geçirildi
Lüleburgaz ilçesinde, 66,7 litre kaçak içki ele geçirildi.
Lüleburgaz ilçesinde, 66,7 litre kaçak içki ele geçirildi.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye kaçak içki getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüpheli K.H.'nin evinde ve otomobilinde arama yaptı.
Aramada, 66,7 litre çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli K.H. gözaltına alındı, kaçak içkilere el konuldu.