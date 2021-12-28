Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 645 litre kaçak içki ele geçirilirken 16 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 645 litre kaçak içki ele geçirilirken 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak içki operasyonu düzenledi. Ekiplerce 20 - 27 Aralık tarihleri arasında bazı ev be iş yerlerine düzenlenen operasyonda 26 litre etil alkol, 645 litre kaçak içki, 128 paket gümrük kaçağı sigara, 78 puro ile 460 makaron ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi

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