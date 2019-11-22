Kırklareli'nde 643 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 643 litre kaçak içki ele geçirildi.
22.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:18
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 643 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu, Okçular köyünde K.S. idaresindeki kamyoneti durdurdu.
Ekipler kamyonette yaptığı aramada, 643 litre kaçak içki ve 289 TAPDK bandrollü kapüşon ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA