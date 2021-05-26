Kırklareli'nde 6 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 6 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 6 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Kırklareli'nin Yörükbayır köyünde sığınmacıların olduğu ihbarını aldı. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada Afganistan uyruklu 6 sığınmacı yakalandı.

Bulgaristan polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye gönderildiğini iddia eden sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı