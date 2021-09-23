Kırklareli'nde 6 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla giren 6 kaçak göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla giren 6 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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