Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Fas ve Cezayir uyruklu 6 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Güncel, Haber

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