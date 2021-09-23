Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgedeki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Yaralı bulunan bir Suriyeli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İşlemleri tamamlanan 5 yabancı uyruklu, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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