Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor

Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüsü risk haritasında bir önceki haftaya göre yüzde 70.22'lik artış sağlayan Kırklareli'nde hafta sonu uygulanan kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor.

Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! 'Polise hakkını ver' etiketiyle video paylaştılar
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüsü risk haritasında bir önceki haftaya göre yüzde 70.22'lik artış sağlayan Kırklareli'nde hafta sonu uygulanan kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor.

Sağlık Bakanlığı haftalık olarak açıklanan korona virüsü risk haritasında göre geçtiğimiz haftaya 518.33 olan vaka sayısı 3 - 9 Nisan tarihleri arasında 882.13 yükselerek ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında 1. sıraya Kırklareli yerleşti. Bununla birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci kapsamında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ihlallere geçit verilmiyor.

Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren iş yeri denetim ekipleri de uygulanan kısıtlamada açık olan iş yerlerinde denetimlerini gerçekleştiriyor.

İl Jandarma ekipleri tarafından otoban girişlerinde denetimlerini devam ettiriyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor
Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor
Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor
Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor
Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor
Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Ebru Gündeş Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Metin Oktay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:09:40. #1.15#

title