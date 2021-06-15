Kırklareli'nde 56 yabancı uyruklu yakalandı
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Kırklareli'nde 56 yabancı uyruklu yakalandı

Kırklareli'nde 56 yabancı uyruklu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'ne yasadışı yollarla yurda giren 56 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'ne yasadışı yollarla yurda giren 56 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından 5 ayrı bölgede yapılan araştırmada aralarında çocukların ve kadınlarında bulunduğu 56 yabancı uyruklu şahıs yakaladı.

İşlemleri tamamlanan 56 Afganistan, Cezayir, Pakistan ve Irak uyruklular Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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