Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı

11.12.2020 22:46 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:51

Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde saat 21.00 itibarıyla başladı.

Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde saat 21.00 itibarıyla başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı
Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı
Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı
Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

İlgili Haberler

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kadıköy havadan görüntülendi
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kadıköy havadan görüntülendi
Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Haluk Bilginer Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:52:26. #1.14#
title