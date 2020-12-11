Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı
11.12.2020 22:46 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:51
Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde saat 21.00 itibarıyla başladı.
Kırklareli'nde 56 saatlik geri sayım başladı
KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde saat 21.00 itibarıyla başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI