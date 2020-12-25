KIRKLARELİ - 550 litre sahte içki ele geçirildi
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KIRKLARELİ - 550 litre sahte içki ele geçirildi

25.12.2020 08:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:11

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 550 litre sahte içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 550 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgede sahte içkiden ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde iki şüphelinin evlerinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda K.E. ile S.R'yi gözatlına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 550 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, alkol ölçüm cihazı, 300 gram anason yağı ile 500 gram karbon maddesi ele feçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

KIRKLARELİ - 550 litre sahte içki ele geçirildi
KIRKLARELİ - 550 litre sahte içki ele geçirildi
KIRKLARELİ - 550 litre sahte içki ele geçirildi
KIRKLARELİ - 550 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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