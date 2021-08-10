Kırklareli'nde 55 sığınmacı yakalandı
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Kırklareli'nde 55 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde 55 sığınmacı yakalandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Malkoçlar, Karaabalar, Ahmetler, Topçular köyleri, kent merkezine bağlı Üsküp beldesi ile Erikler ve Şükrüpaşa köylerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 31 Afganistan, 18 Suriye ve 6 Filistin uyruklu sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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