Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 5 Afganistan ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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