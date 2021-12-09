Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi bağlı Kaynarca beldesi yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(Hüseyin Çanlı-İHA)

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