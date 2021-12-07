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Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara ve Tatlıpınar köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Fas, İran ve Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan Tatlıpınar köylerinde yakalanan 3 Fas uyruklu kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından yakalandıklarını ve değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini iddia ettiler. - KIRKLARELİ

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