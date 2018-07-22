Kırklareli'nde 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 5 Afgan kaçak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan bir grup tespit etti.



Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 5 kişi yakalandı.



Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.