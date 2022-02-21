Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede 5 Afganistan ve Filistin uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????
AA / Özgün Tiran - Güncel