Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Yukarıkanara ile Tatlıpınar köylerinde gerçekleştirdiği denetimlerde İran, Fas ve Afganistan uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Tatlıpınar köyünde yakalanan 3 düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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