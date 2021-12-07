Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Yukarıkanara ile Tatlıpınar köylerinde gerçekleştirdiği denetimlerde İran, Fas ve Afganistan uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Tatlıpınar köyünde yakalanan 3 düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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