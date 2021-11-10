Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgedeki denetimlerde 5 Fas uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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