Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, bölgedeki denetimlerde 5 Fas uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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