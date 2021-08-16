Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Filistin ve Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran