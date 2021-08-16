Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Filistin ve Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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