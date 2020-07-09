Kırklareli'nde 5 bin 976 kök Hint keneviri imha edildi
Babaeski ilçesinde 5 bin 976 kök Hint keneviri imha edildi.
09.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:03
Babaeski ilçesinde 5 bin 976 kök Hint keneviri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Nadırlı ile Düğüncülü köyünde tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 70-200 santimetre boylarındaki 5 bin 976 kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.
Kaynak: AA