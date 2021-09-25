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Kırklareli'nde 49 litre kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde 49 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde durdurulan otomobilde 49 litre kaçak içki ele geçirildi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde durdurulan otomobilde 49 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin Karamesutlu TEM otoyolu gişelerinde yaptığı uygulama esnasında B.G. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagajda 49 litre kaçak içki olduğunu tespit etti.

Ekipleri tarafından kaçak içkilere el konulurken, sürücü B.G. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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