Kırklareli'nde 49 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.
VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede bulunan Fas, Filistin, Somali ve Afganistan uyruklu 49 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Yakalanan yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı
Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı
AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri