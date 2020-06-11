Kırklareli'nde 470 kök Hint keneviri imha edildi
Kırklareli'nde dere kenarında yetişen 470 kök Hint keneviri imha edildi.
11.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:57
Kırklareli'nde dere kenarında yetişen 470 kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyü Çimenli mevkisinde dere kenarında kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğunu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 470 kök Hint keneviri tespit edildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, ele geçirilen kenevir bitkilerinden 5 kök numune alarak, kalan kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.
Kaynak: AA