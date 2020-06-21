Kırklareli'nde 450 kök Hint keneviri imha edildi
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Kırklareli'nde 450 kök Hint keneviri imha edildi

Babaeski ilçesinde 450 kök Hint keneviri imha edildi.

Kırklareli'nde 450 kök Hint keneviri imha edildi
21.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:20

Babaeski ilçesinde 450 kök Hint keneviri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Haznedar köyünde M.D'ye ait tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 70-150 santimetre boylarındaki 450 kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.

Tarla sahibi M.D İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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