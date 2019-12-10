Kırklareli'nde 43,45 litre kaçak içki ele geçirildi
Haberler » Güncel » Kırklareli'nde 43,45 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber

Kırklareli'nde 43,45 litre kaçak içki ele geçirildi

Lüleburgaz ilçesinde, 43,45 litre kaçak içki ele geçirildi.

10.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:08
Kırklareli'nde 43,45 litre kaçak içki ele geçirildi

ilçesinde, 43,45 litre kaçak içki ele geçirildi.


Lüleburgaz İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 iş yerinde kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 3 iş yerinde eş zamanlı arama yaptı.


Aramada, 43,45 litre çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler