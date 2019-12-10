Kırklareli'nde 43,45 litre kaçak içki ele geçirildi
Lüleburgaz ilçesinde, 43,45 litre kaçak içki ele geçirildi.
10.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:08
Lüleburgaz ilçesinde, 43,45 litre kaçak içki ele geçirildi.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 iş yerinde kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 3 iş yerinde eş zamanlı arama yaptı.
Aramada, 43,45 litre çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA