Kırklareli'nde 42. Turizm Haftası Etkinlikleri Başladı
Kırklareli’nde 42’nci ‘Turizm Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Kırklareli'nde 42'nci 'Turizm Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Kırklareli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turizm Haftası kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.
15- 22 Nisan 2018 tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, turizm sektör temsilcileri İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan eşliğinde Vali Orhan Çiftçi'yi ziyaret etti. - KIRKLARELİ