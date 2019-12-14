Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

14.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:16
Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı çevresi ile Demirköy, Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 8 grubu tespit etti.


Ekiplerin yakaladığı Irak, İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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